Instone startet „City Prag“ Stuttgart

Instone Real Estate hat mit den Hochbauarbeiten des Projekts „City Prag – Wohnen im Theaterviertel“ begonnen. In innenstadtnaher Lage entstehen insgesamt 250 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von rund 18.000 m², rund 2.400 m² Büro-Gewerbefläche, welche in bis zu acht Mieteinheiten parzelliert werden kann, sowie eine fünfgruppige Kindertagesstätte. Noch vor Baustart hatte die Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden, vertreten durch die Bayerische Versorgungskammer (BVK) die 250 Wohneinheiten, davon 24 sozialpreisgebundene Mietwohnungen, erworben [wir berichteten].

.