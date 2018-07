Instone schließt Wohnprojekt Halle 17 in Köln ab

Instone Real Estate hat sein Projekt „Halle 17“ in Köln-Nippes planmäßig fertiggestellt. Sämtliche 47 Eigentumswohnungen wurden vor Fertigstellung an Eigennutzer und Kapitalanleger verkauft und werden in den nächsten Wochen fristgerecht an die neuen Eigentümer übergeben. Dies teilte das Unternehmen jetzt mit. Darüber hinaus sind 77 Tiefgaragenstellplätze und drei Gewerbeeinheiten entstanden, die ebenfalls verkauft wurden. Insgesamt realisiert Instone mit dem Projekt Veräußerungserlöse von rund 30 Millionen Euro und einen durchschnittlichen Verkaufspreis je m² von etwa 5.000 Euro. Damit konnte die Erlöserwartung bei Projektbeginn übertroffen werden.

Der Projektentwickler hatte die denkmalgeschützte Industriehalle auf dem historischen Clouth-Gelände im Dezember 2014 erworben [wir berichteten] und anschließend unter Beibehaltung der Fassade behutsam entkernt und revitalisiert.



Das Clouth-Quartier wird von der Stadtentwicklungsgesellschaft „moderne stadt“ auf dem 160.000 m² großen Gelände der ehemaligen, von Franz Clouth gegründeten Rheinischen Gummiwarenfabrik, entwickelt. Bis Ende 2022 soll ein lebendiges Stadtquartier mit rund 1.200 Wohnungen, 500 Arbeitsplätzen, Künstlerateliers, Gastronomie sowie attraktiven Freiflächen entstehen.