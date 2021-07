Instone schickt „Parkstadt Leipzig“ in den Vertrieb

Instone Real Estate schickt seine jüngste Wohnprojektentwicklung in Leipzig in den Vertrieb. Die Parkstadt Leipzig entsteht auf dem 14 Hektar großen Areals des ehemaligen Parkkrankenhauses und wird nach Fertigstellung rund 600 Wohnungen umfassen, wovon 90 sozial gefördert sind. Gestartet wird im südlichen Teil des Quartiers mit 245 freifinanzierten und 61 geförderten Wohnungen.

