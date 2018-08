Instone Real Estate vollzieht Formwechsel

Instone hat den von der Hauptversammlung Ende Juni beschlossenen Formwechsel in eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht erfolgreich vollzogen. Vorstand und Aufsichtsrat hatten am 10. August 2018 hierzu, unter anderem auf Grundlage der von deutschen Steuerbehörden positiv beschiedenen verbindlichen steuerlichen Auskünfte, grünes Licht gegeben. Der Formwechsel wurde mit der Eintragung ins Handelsregister am 28. August 2018 wirksam. Der börsennotierte Wohnentwickler firmiert nun unter Instone Real Estate Group AG und hat seinen Satzungssitz in Essen.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Instone Real Estate

„Mit dem Formwechsel haben wir einen entscheidenden Schritt unserer Unternehmensstrategie umgesetzt. Unser Fokus liegt auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt, daher ist es nur logisch, den bereits eingeschlagenen Weg zum führenden deutschen Wohnentwickler als deutsche Aktiengesellschaft fortzusetzen. Diese Strategie wird durch den einstimmigen Beschluss der Hauptversammlung zur Umwandlung und das damit von den Aktionären ausgesprochene Vertrauen bestätigt," so Kruno Crepulja, Vorstandsvorsitzender von Instone Real Estate.