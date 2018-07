Instone Real Estate startet Bau für Projekt Living Rooms in Mannheim

Living rooms Jefferson St

Im Mannheimer Franklin-Quartier hat der Bau des Projektes „Living Rooms Jefferson St“ von Instone Real Estate planmäßig begonnen. Die Fertigstellung des Projektes mit insgesamt 96 Eigentumswohnungen ist für Sommer 2020 geplant.

„Erwartungsgemäß war die Resonanz groß, so dass bereits vor Baubeginn für mehr als die Hälfte der Eigentumswohnungen Kaufverträge geschlossen werden konnten. Damit sind bereits 17,5 Mio. Euro von 32,9 Mio. Euro geplanten Veräußerungserlösen aus den ‚living rooms‘ gesichert. Dies bestärkt uns in unserer Strategie, attraktive Wohnungen für Kapitalanleger und Eigennutzer über unsere deutschlandweit etablierte Plattform zu entwickeln,“ so Andreas Gräf, CDO der Instone Real Estate.



„Als Universitätsstadt und Verkehrsknotenpunkt in der Region wächst Mannheim seit Jahren und ist auf neue Wohnungen angewiesen. Unsere Vision ist es, ein lebendiges und modernes Quartier zu schaffen, das großzügigen und vielfältigen Wohnraum bietet und damit zur Entlastung des hiesigen Wohnungsmarkts beiträgt,“ erklärt Bianca Reinhardt Weith, Instone-Niederlassungsleiterin von Baden-Württemberg.



Das Projekt „Living Rooms Jefferson St“ umfasst Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 62 und 124 m². Auf dem Nachbargrundstück realisiert Instone zudem für die Industria Wohnen Deutschland 105 Mietwohnungen und eine Kita. Die Rohbauarbeiten für die sechs Mietshäuser sind bereits in vollem Gange.