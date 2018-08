Instone Real Estate feiert Richtfest für 180 Wohnungen im Quartier Luisenpark

Visualisierung Quartier Luisenpark

© Bloomimages

Instone Real Estate hat am Donnerstag im Berliner Quartier Luisenpark gemeinsam mit Sebastian Scheel, Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, das Richtfest für 180 Eigentumswohnungen im ersten Bauabschnitt gefeiert. Davon sind bereits mehr als 90 Prozent verkauft. Die ersten Bauabschnitte der insgesamt etwa 550 Wohnungen auf dem Areal werden plangemäß ab Ende 2019 fertiggestellt sein.

.