Instone legt den Grundstein für Hamburger Projekt Amanda

In Hamburg wurde in der vergangenen Woche gemeinsam mit Staatsrat Matthias Kock im Projekt Amanda die Grundsteinlegung gefeiert und damit der Beginn der Rohbauarbeiten eingeleitet. Instone Real Estate realisiert bis Ende 2022 auf dem Areal in Eimsbüttel insgesamt 113 Eigentumswohnungen. Darüber hinaus entstehen für die Nord Project GBI Beteiligungsgesellschaft mbH auf dem Eckgrundstück Schulterblatt/Amandastraße 52 geförderte Studentenapartments, die bis Herbst 2022 fertiggestellt werden sollen.

