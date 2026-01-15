Instone Group realisiert 500 Millionen Euro Verkaufsvolumen

Der Wohnentwickler verbucht dank einer starken Entwicklung im Schlussquartal für das Gesamtjahr 2025 ein Plus beim Verkaufsvolumen von über 50 Prozent. Besonders das starke institutionelle Geschäft in den Top-Metropolen trieb die Verkaufszahlen zuletzt nach oben.

.

Instone Real Estate Group SE meldet sich auf dem Parkett zurück und pulverisiert die Vorjahreszahlen. Mit einem Gesamtverkaufsvolumen von mehr als 500 Millionen Euro liegt das Unternehmen deutlich über dem Ergebnis von 2024, als noch 330 Millionen Euro in den Büchern standen. Dieser Wachstumssprung von über 50 Prozent unterstreicht deutlich, dass der Transaktionsmarkt wieder an Fahrt gewinnt.



Allein im vierten Quartal wechselten Immobilien für über 270 Millionen Euro den Besitzer – der absolute Spitzenwert seit Ausbruch der Krise. Dabei feierten vor allem institutionelle Akteure ein spürbares Comeback: Rund 140 Millionen Euro des Quartalsvolumens entfielen auf Großabschlüsse in begehrten Lagen wie München, Stuttgart, Frankfurt und Leipzig. Das Käuferspektrum präsentierte sich dabei breit gefächert und reichte von Finanzinvestoren und Fondsgesellschaften bis hin zu Genossenschaften und kommunalen Wohnungsunternehmen.



Parallel dazu fungierten private Kapitalanleger als stabiler Wachstumsmotor. Die steuerlichen Anreize des Wachstumschancengesetzes schaffen sehr attraktive Rahmenbedingungen und Renditepotenziale für private Investitionen in klimafreundliche Neubauwohnungen. Im Einzelvertrieb wurden allein im letzten Jahresviertel 219 Wohneinheiten mit einem Gegenwert von etwa 130 Millionen Euro erfolgreich am Markt platziert. CEO Kruno Crepulja blickt entsprechend optimistisch nach vorn: Für das laufende Jahr 2026 plant die Gruppe, die Schlagzahl bei den Vertriebsstarts nochmals zu erhöhen und investiert bereits wieder verstärkt in neues Bauland. "Die starke Nachfrage im vierten Quartal 2025 bestärkt uns in der Erwartung, dass sich die Markterholung weiter fortsetzt. Auch mit unseren deutlich steigenden Investitionen in neue Grundstücke stellen wir wieder die Weichen für eine Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum“, sagt Kruno Crepulja.