Instone gibt Startschuss für Düsseldorfer Projekt „Wohnen im Hochfeld

Instone Real Estate hat in Düsseldorf-Unterbach nun plangemäß mit dem Bau der Quartiersentwicklung „Wohnen im Hochfeld“ begonnen. Dies umfasst einen Bauabschnitt im Süden des Quartiers an der Gerresheimer Landstraße, der bereits Ende 2019 an die LEG veräußert wurde, und auf einem weiteren Baufeld den Abschnitt „Scholle 1“. Auf dem etwa 55.000 m² großen Projektgrundstück entstehen insgesamt 360 Wohneinheiten sowie eine Kindertagesstätte und verschiedene Gewerbeflächen.

