Instone feiert Richtfest für Mannheimer Wohnprojekt „Living Rooms“

Sechs neue Rohbauten sind planmäßig im Mannheimer Quartier Franklin-Mitte fertig geworden. Wohnentwickler Instone Real Estate feierte am vergangenen Donnerstag gemeinsam mit den beteiligten Planern und Projektpartnern Richtfest für das Projekt „Living Rooms“, nachdem der Bau im Juli 2018 planmäßig begonnen wurde [wir berichteten]. An der Thomas-Jefferson-Straße in zentraler Lage des neuen Franklin-Zukunftsquartiers entstehen 96 Eigentumswohnungen, von denen Instone zum aktuellen Zeitpunkt bereits 88 Wohnungen und somit über 90 Prozent verkauft hat. Für das Projekt „Living Rooms“ erwartet Instone insgesamt ein Verkaufsvolumen von 34 Mio Euro.

