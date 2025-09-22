Instone feiert Richtfest für Urban.Isle in Hamburg-Rothenburgsort

In Hamburg-Rothenburgsort hat Instone im Beisein des Hamburger Finanzsenators Dr. Andreas Dressel das Richtfest für 210 Eigentumswohnungen im Projekt „Urban.Isle“ gefeiert. Das Quartier kombiniert energieeffizientes Bauen mit grünen Innenhöfen und soll bis 2026 fertiggestellt sein.

.

Auf dem rund 12.800 m² großen Areal an der Billhorner Kanalstraße entstehen im südlichen Bauabschnitt 210 Eigentumswohnungen mit einem breiten Wohnungsmix. Grüne, autofreie Innenhöfe mit Kinderspielflächen und ein energieeffizientes Gebäudekonzept sind wesentliche Bestandteile des Vorhabens, das bis 2026 fertiggestellt werden soll. Bereits im Herbst 2024 wurden im nördlichen Teil unter dem Namen „Urban.Isle Campus“ 469 Mikroapartments realisiert und übergeben. Damit nimmt die Entwicklung des Gesamtquartiers sichtbar Gestalt an.



„Mit ‚Urban.Isle‘ übernehmen wir Verantwortung für die Weiterentwicklung eines Stadtteils im Wandel. Wir schaffen dringend benötigten Wohnraum und gestalten ein Quartier, das durch nachhaltige Bauweise, durchdachte Freiräume und soziale Infrastruktur echten Mehrwert für die künftigen Bewohner und die Stadtgesellschaft Hamburgs bietet. Dass wir heute Richtfest feiern, ist ein sichtbares Zeichen für den Fortschritt des Projekts und der Verdienst aller am Bau Beteiligten, die mit großem Engagement an dieser Entwicklung arbeiten“, sagt Simon Querndt, Niederlassungsleiter Hamburg von Instone Real Estate.



Die 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen (38–140 m²) sprechen Singles, Paare und Familien an. Das Quartier wird mit hohen ökologischen Standards entwickelt: Die Gebäude erfüllen den BEG-Effizienzhaus-Standard 55 EE, ein Großteil der Wärmeversorgung erfolgt aus gewerblicher Abwärme. 106 Tiefgaragenstellplätze sorgen für zusätzlichen Mobilitätskomfort.