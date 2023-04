Instone feiert Richtfest für 429 Wohneinheiten in Augsburg

Auf einer Grundstücksfläche von rund 14.000 m² entstehen 429 Mietwohnungen im Herzen Augsburgs. Hierfür hat Instone Real Estate am 30. März das Richtfest gefeiert. Das gesamte Projekt in der Ladehofstraße wurde bereits Ende 2021 im Rahmen eines Forward-Deals schlüsselfertig an Patrizia verkauft [wir berichteten].

