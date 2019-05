Instone legt Grundstein für heterogenes Wohnprojekt in Bonn-Endenich

In der Sebastianstraße in Bonn-Endenich in unmittelbarer Nähe des historischen Schumannhauses drehen sich bereits die Baukräne. Wohnentwickler Instone Real Estate hat für das innovative Wohnprojekt „Schumanns Höhe“ alle Baugenehmigungen erhalten und den Tiefbau bereits gestartet. Gemeinsam mit dem Ersten Bürgermeister der Bundesstadt Bonn, Reinhard Limbach, und Vertretern der Partnerunternehmen wurde nun am gestrigen Dienstag feierlich der Grundstein gelegt.

