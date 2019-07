Instone feiert im Bonner Stadtquartier West.side

Im Bonner Westen in unmittelbarer Nähe des historischen Schumannhauses feierte Instone Real Estate im Mai die Grundsteinlegung für das innovative Wohnprojekt „Schumanns Höhe“ [wir berichteten]. Nun lässt der Wohnentwickler auch im neuen Stadtquartier „West.side“ die Korken knallen. Vor wenigen Wochen hat der Entwickler Instone Real Estate mit den Hochbauarbeiten für die rund 276 Mietwohnungen begonnen. Die Bayerische Ärzteversorgung, eine der zwölf Versorgungseinrichtungen unter dem Dach der Bayerischen Versorgungskammer, hatte diesen Mietwohnungsanteil im Mai 2018 erworben [wir berichteten]. Gemeinsam mit dem Ersten Bürgermeister der Bundesstadt Bonn, Reinhard Limbach, der Bezirksbürgermeisterin Brigitta Poppe-Reiners, der Bayerischen Ärzteversorgung wurde nun am gestrigen Donnerstag feierlich der Grundstein gelegt.

