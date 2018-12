Instone erwirbt plant 400 Wohnungen in Augsburg

Instone Real Estate hat im Oktober in der Augsburger Innenstadt mehrere zusammenhängende Grundstücke mit einer Fläche von rund 14.000 m² erworben. Verkäufer ist die Aurelis Real Estate. Die Grundstücke in der Ladehofstraße sind in fußläufiger Entfernung zum Augsburger Hauptbahnhof. Sie bieten Raum für aktuell geplante 395 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von rund 18.100 m². Mit der Investition am wirtschaftlich und demographisch prosperierenden Standort Augsburg setzt Instone seine Wachstumsstrategie konsequent fort. Der Baubeginn ist für die zweite Jahreshälfte 2019 und die Fertigstellung für die erste Jahreshälfte 2022 geplant.



„Auf dem nun erworbenen Grundstück in zentraler Innenstadtlage planen wir die Entwicklung von insgesamt 395 Wohnungen für Singles, Paare und Familien. Die geplanten Wohnungen richten sich insbesondere an Single- und Kleinhaushalte, da dieses Angebot derzeit in Augsburg kaum abgedeckt wird. Fußläufige Nahversorgungsangebote und die direkte Nähe zur Innenstadt bieten ideale Bedingungen für ein neues attraktives Wohnquartier“, so Joachim Häsler, Instone-Niederlassungsleiter Bayern.



„Augsburg ist bundesweit einer der dynamischsten Wohnimmobilienmärkte mit sehr guten Kennziffern im Hinblick auf Bevölkerungsentwicklung und wirtschaftliches Wachstum. Dank unserer umfangreichen Projekterfahrung und lokalen Netzwerke können wir Grundstücke in sehr guter Lage erwerben, um der Nachfrage nach städtischem Wohnraum für unterschiedliche Nutzergruppen zu entsprechen. Bei unserem neuen Projekt in Augsburg rechnen wir mit einem Veräußerungsvolumen von rund 130 Millionen Euro“ ergänzt Andreas Gräf, CDO der Instone Real Estate Group.



Augsburg ist mit aktuell 293.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Bayerns. In den vergangenen fünf Jahren stieg die Einwohnerzahl um 7,3 %, für das kommende Jahr wird der Sprung über die Marke von 300.000 Einwohnern prognostiziert. Laut Engel & Völkers stieg im selben Zeitraum die Kaufkraft um 7,5 %. Parallel dazu stiegen auch die Preise für Miet- und Eigentumswohnungen, die sich allerdings im Vergleich zum 60 km entfernten München noch auf einem moderaten Niveau befinden.