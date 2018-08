Instone erwirbt Grundstück in Leipzig

Instone Real Estate hat ein rund 9.400 m² großes Grundstück in zentraler Lage in Leipzig erworben und setzt damit seinen Wachstumskurs plangemäß fort. Der börsennotierte Wohnentwickler beabsichtigt, bis zu 210 Eigentumswohnungen auf dem Areal in der Semmelweisstraße 9 zu entwickeln. Hierfür wird mit einem Verkaufsvolumen von rund 70 Millionen Euro gerechnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

„Das Grundstück verfügt über Entwicklungspotenzial für rund 14.500 m² Wohnfläche in zentrumsnaher Lage in einem der dynamischsten Stadtteile Leipzigs. Hier können wir unsere Expertise als Wohnentwickler hervorragend einbringen. In den kommenden Jahren wird an dieser Stelle ein attraktives Wohnquartier entstehen, das den lokalen Wohnungsmarkt bereichert. Wir gehen davon aus, dass wir Anfang 2020 mit den Baumaßnahmen beginnen werden. Damit fügt sich das Projekt zeitlich sehr gut in die Wachstumspläne der Instone Real Estate ein,“ erklärt Andreas Rühle, COO der Instone Real Estate für die Region Sachsen.



„Leipzig hat sich aus wirtschaftlicher Sicht in den vergangenen Jahren äußerst positiv entwickelt. Die Bevölkerung wächst stetig, von derzeit 590.000 auf bis zu 722.000 Einwohner im Jahr 2030. Um die Wohnraumversorgung sicherzustellen, müssten gemäß einer städtischen Prognose bis 2030 rund 60.000 neue Wohnungen gebaut werden. Mit unseren aktuellen Projekten in Leipzig, dazu gehört auch die Heeresbäckerei, können wir einen kleinen Beitrag dazu leisten," so Torsten Kracht, CSO der Instone Real Estate Group.