Instone erwirbt Grundstück auf dem Leibfried-Areal in Herrenberg

Instone Real Estate hat in Herrenberg ein Grundstück mit einer Fläche von rund 10.740 m² auf der Fläche des ehemaligen Metallwerks Leibfried an der Schwarzwaldstraße erworben. Es handelt sich um die dritte Quartiersentwicklung des Projektentwiciklers in der Stadt. Instone rechnet für das Projekt mit einem Verkaufsvolumen von rund 55 Millionen Euro. Der Baubeginn ist nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens für die zweite Jahreshälfte 2022 geplant. „Herrenberg benötigt dringend Wohnraum. Wir freuen uns, dass das neue Quartier nicht nur zur Entlastung des Wohnungsmarkts beiträgt sondern auch einen Beitrag zur Stadtentwicklung leistet“, freut sich Oberbürgermeister Thomas Sprißler über die Transaktion.

.

„Herrenberg mit seiner schnellen Anbindung an Sindelfingen verzeichnet seit Jahrzehnten steigende Bevölkerungszahlen und eine hohe Nachfrage nach Wohnraum, der Standort spricht für sich. Wir arbeiten bereits im dritten Projekt vertrauensvoll mit der Stadtverwaltung Herrenberg zusammen“, ergänzt Harald Meerße, Geschäftsführer bei Instone für Baden-Württemberg und Bayern. Zu den bereits realisierten Projekten in Herrenberg gehört zum Beispiel das Quartier am Schillerplatz zwischen der Horber Straße und der Schillerstraße.



Herrenberg liegt etwa 40 Autominuten von Stuttgart und 20 Minuten mit der S-Bahn von Sindelfingen im Landkreis Böblingen entfernt. Mit aktuell rund 32.000 Einwohnern ist sie die nach Einwohnerzahl viertgrößte und nach Fläche größte Stadt des Landkreises Böblingen. Das Statistische Landesamt prognostiziert für die Region Stuttgart bis 2035 einen Anstieg der Einwohnerzahl um 4,9 Prozent. Das nahegelegene Sindelfingen ist Sitz internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Automobilindustrie und IT.



Während sich der Projektentwickler in Baden-Württemberg noch in der Planungsphase befindet, konnte Instone gestern in hessischen Mainmetropole gemeinsam mit der Nassauischen Heimstätte für das Projekt Da-Vinci-Garten in Frankfurt-Rebstock bereits das Richtfest feiern [wir berichteten].