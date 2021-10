Instone ernennt Sascha Querbach zum Niederlassungsleiter Rhein-Main

Instone Real Estate hat Sascha Querbach (47) mit Wirkung zum 1. November 2021 zum Leiter der Niederlassung Rhein-Main berufen.

.

Der studierte Diplom-Ingenieur und Architekt ist seit Oktober 2020 als Senior Projektentwickler am Standort Frankfurt im Unternehmen. Zuvor war er über zwölf Jahre für den Immobiliendienstleister Corpus Sireo tätig, zuletzt als Head of Regional Asset Management und Executive Direktor mit Sitz im hessischen Heusenstamm.



Bislang war Ralf Werner, Geschäftsführer und COO für Rhein-Main und Nordrhein-Westfalen, in Personalunion auch für die Leitung der Niederlassung in der Main-Metropole zuständig. Um sich künftig noch stärker auf die strategische Weiterentwicklung der beiden Instone-Standorte konzentrieren zu können, gibt er diese Aufgabe an Sascha Querbach ab.