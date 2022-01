Instone ernennt Saidah Bojens zur Niederlassungsleiterin in Berlin

Saidah Bojens

Saidah Bojens (44) ist seit 1. Januar 2022 neue Niederlassungsleiterin von Instone Real Estate in Berlin und damit für das operative Entwicklungsgeschäft in der Region verantwortlich. Sie übernimmt die Funktion von Carsten Sellschopf.

.

Der Geschäftsführer und COO für Hamburg und Berlin gibt die Aufgabe an Saidah Bojens ab, um sich künftig noch stärker auf die strategische Weiterentwicklung der beiden Instone-Standorte konzentrieren zu können. „Saidah Bojens ist eine ausgewiesene Expertin des Berliner Marktes mit langjähriger Erfahrung und einem hervorragenden Netzwerk. Wir freuen uns, dass wir sie für uns gewinnen konnten. Mit ihrer Einbindung in das Führungsteam der Region Nord-Ost sind wir weiterhin hervorragend für die weiteren Zukunfts- und Wachstumspläne von Instone in Berlin und Umgebung aufgestellt“, kommentiert Carsten Sellschopf.



Saidah Bojens ist Diplom-Architektin mit einem Master in „Real Estate Development and Management“. Sie verfügt über langjährige Erfahrungen in der Immobilienbranche, insbesondere in der Projektentwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Zuletzt war sie bei der BaseCamp Student GmbH als Head of Development Germany und davor bei der OFB Projektentwicklung als Head of Development Berlin tätig.



Derzeit umfasst das Portfolio von Instone 53 Entwicklungsprojekte in ganz Deutschland im Wert (erwartetes Verkaufsvolumen) von rund 7,2 Milliarden Euro. Die Niederlassung Berlin realisiert das Projekt Fontane Gärten in Potsdam und – gemeinsam mit der OFB Projektentwicklung – die Friedenauer Höhe in Berlin [wir berichteten].