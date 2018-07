Instone bezieht neue Büroflächen in Stuttgart

Instone Real Estate baut seine Aktivitäten in Baden-Württemberg weiter aus und hat hierfür neue Büroflächen auf rund 900 m² im Zentrum von Stuttgart bezogen. Damit vergrößert die Niederlassung Stuttgart ihre Flächen im Vergleich zum vorherigen Standort.

„Die letzten drei Jahre, die wir in unserer ehemaligen Bürofläche im Stuttgarter Königsbau verbracht haben, waren geprägt von Wachstum und damit auch von einer steigenden Mitarbeiterzahl, um die vielen neuen Projekte erfolgreich umzusetzen. Ziel- und erwartungsgemäß war es nun an der Zeit eine neue und langfristige Standortentscheidung zu treffen, die unsere weiteren Zukunfts- und Wachstumspläne mit trägt,“ so Harald Meerße, COO der Instone Real Estate.



„Insgesamt 25 Mitarbeiter sind nun in die neuen Räumlichkeiten eingezogen, die sich nicht nur durch ihre zentrale Lage in der City, sondern auch durch eine moderne Bürogestaltung und -ausstattung auszeichnen. Entscheidend bei der Standortwahl war allerdings auch, dass wir nun Platz für neue Mitarbeiter haben, die unser hervorragendes Team erweitern,“ fügt Bianca Reinhardt Weith, Instone-Niederlassungsleiterin Baden-Württemberg hinzu.



Derzeit realisiert der börsennotierte Wohnentwickler in Baden-Württemberg etwa 1.300 Wohnungen in unterschiedlichen Projektphasen. Erst vor einigen Tagen hatte das Unternehmen über den Ankauf eines Grundstücks in Rottenburg am Neckar berichtet, auf dem in den kommenden Jahren ein Quartier mit Potenzial für mehr als 360 Wohnungen entstehen wird [wir berichteten]. Darüber hinaus sind Projekte in Herrenberg, Schorndorf, auf dem Pragsattel in Stuttgart sowie in Freiburg, Ulm und Mannheim in Bearbeitung beziehungsweise im Bau.