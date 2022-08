Instone beginnt mit Übergabe im Düsseldorfer Hochfeld

Mit der Quartiersentwicklung „Wohnen im Hochfeld“ realisiert Instone Real Estate insgesamt 360 Wohneinheiten in Düsseldorf-Unterbach. Nun ziehen bereits die ersten Bewohner ein – auf dem Baufeld „Scholle 1“ werden derzeit insgesamt 16 Reihenhäuser und im weiteren Verlauf des Jahres 45 Eigentumswohnungen an ihre neuen Eigentümer übergeben. Anlässlich des plangemäß verlaufenen Projektfortschritts hat Instone gestern Erwerber und ortsansässige Vereine zu einem kulturell-kulinarischen Straßenfest in der Karl-Knödl-Straße eingeladen.

„Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit allen am Bau Beteiligten liegen wir ausgesprochen gut im Zeitplan und konnten die ersten Wohneinheiten bereits früher als ursprünglich vorgesehen an die neuen Bewohner übergeben. Während die Realisierung auch auf den anderen Baufeldern zügig vorangeht, ist das letzte Baufeld – die „Scholle 4“ – mit sechs Doppelhaushälften und fünf Einfamilienhäusern als Schlussstein der Quartiersentwicklung vor Kurzem in den Vertrieb gestartet und rundet damit das gesamte Projekt ab", zeigt sich Anna Rzymelka, Instone-Niederlassungsleiterin Nordrhein-Westfalen, sehr zufrieden.



Beim Quartier „Wohnen im Hochfeld“ handelt es sich um eine Brownfield-Entwicklung auf dem Areal des ehemaligen Rewe-Zentrallagers. Durch die Umwidmung der Flächen erfährt der Standort mit der Entwicklung eines attraktiven Wohnquartiers eine deutliche Aufwertung. Es bietet seinen neuen Bewohnern ein ausgewogenes Wohnraumangebot in direkter Nähe zum Unterbacher See. Auf den Baufeldern „Scholle 1“ und „Scholle 2“, die bereits seit Ende vergangenen Jahres vollständig verkauft sind, entstehen insgesamt 34 Reihenhäuser sowie rund 100 Eigentumswohnungen. Auf dem Baufeld „Scholle 3“ sind von den insgesamt 46 Eigentumswohnungen mit Wohnflächen von 55 bis 137 m² sowie den insgesamt 13 Reihenhäusern mit Wohnflächen von 155 bis 181 m² nur noch wenige Einheiten verfügbar. Auf dem letzten Baufeld „Scholle 4“ stehen noch sechs Doppelhaushälften und fünf Einfamilienhäuser mit 5 bis 5,5-Zimmern und Wohnflächen von 169 bis 201 m² zum Verkauf.



Der Projektentwickler realisiert insgesamt 360 Wohneinheiten auf dem rund 55.000 m² großen Grundstück. Neben Miet- und Eigentumswohnungen sowie Reihenhäusern für eine Vielzahl unterschiedlicher Nutzergruppen entstehen auch eine fünfgruppige Kindertagesstätte sowie rund 700 m² Gewerbefläche. Im Rahmen der ganzheitlichen Quartiersentwicklung wird das Düsseldorfer „Handlungskonzept Wohnen“ mit zum Teil öffentlich gefördertem und preisgedämpften Wohnraum umgesetzt. Die Fertigstellung des gesamten Quartiers ist bis 2024 geplant, die 2019 begonnenen Bauarbeiten [wir berichteten] liegen bislang im Zeitplan.