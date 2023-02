Instone beginnt mit dem Bau von 132 Wohnungen im „Florentinus“

In zentraler Lage in Frankfurt-Bockenheim entwickeln die beiden Projektpartner Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt (NHW) und Instone Real Estate mit dem „Schönhof-Viertel“ ein vielfältiges Stadtquartier mit rund 2.000 Wohnungen auf insgesamt 15 Baufeldern. Davon sind insgesamt 30 Prozent aller Wohnungen gefördert – überwiegend nach dem ersten und zweiten Förderweg. Jetzt ist auf dem Baufeld C2 „Florentinus“, das in der Verantwortung von Instone liegt, der Bau von insgesamt 132 Wohnungen gestartet.

