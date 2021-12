Instone kauft Grundstücke in Stuttgart und Köln

Instone Real Estate erwirbt im Joint Venture mit der Büschl Unternehmensgruppe ein Grundstück im Stuttgarter Europaviertel. Darüber hinaus sichert sich der Projektentwickler vom Kosmetikkonzern Coty Inc. das Grundstück des derzeitigen Kölner Produktionsstandortes. In Düsseldorf startet zudem der Vertrieb für ein weiteres Baufeld in der Instone-Quartiersentwicklung „Wohnen im Hochfeld“.

