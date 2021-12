Ein institutioneller Investor hat in Hannover ein Geschäftshaus in unmittelbarer Citylage gekauft. Die Immobilie in der Königstraße 55 verfügt über Wohnungen, Büros, eine Boutique und ein Restaurant. Die Gesamtnutzfläche beträgt rd. 1.450 m². Verkäufer war ein regionaler Bestandshalter. Engel & Völkers Commercial Hannover war beratend und vermittelnd tätig.

