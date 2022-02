Ein regionaler institutioneller Investor aus dem Agrarbereich hat in der Westvorstadt in Weimar eine unter Denkmalschutz stehende Bürovilla mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 700 m² gekauft. Verkäufer des Objekts in der Abraham-Lincoln-Straße war eine GbR mit zwei privaten Investoren aus dem Raum München. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Erfurt.

