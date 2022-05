Ein institutioneller Bestandshalter hat in Dresden in der Hubertusstraße ein Mehrfamilienhaus gekauft. Die Immobilie in Pieschen-Nord/Trachenberge verfügt über acht Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 548 m². Verkäufer war ein privater Eigentümer aus Sachsen. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial.

