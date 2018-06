Institutioneller Investor erwirbt vollvermietete Gewerbeliegenschaft im Raum Düsseldorf

Ein institutioneller Investor mit Anlageschwerpunkt im Bereich Lager-, Distributions- und Produktionsimmobilien hat ein vollvermietetes Gewerbeinvestment im nordwestlichen Speckgürtel von Düsseldorf für einen mittleren siebenstelligen Euro-Betrag erworben und will die Liegenschaft zur wertschöpfenden Erweiterung seines bundesweiten Immobilienportfolios nutzen. Verkäufer ist ein Unternehmen aus dem süddeutschen Raum. Insgesamt verfügt die Liegenschaft auf einem rd. 13.000 m² großen Grundstück über rd. 2.800 m² Büro-, Lager- und Produktionsfläche. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit deutlich über 10% p.a. angegeben. Die Investmentspezialisten von Aengevelt Düsseldorf und Berlin vermittelten.

.

„Ausschlaggebend für den Erwerb der Liegenschaft war neben der Vollvermietung insbesondere die hochattraktive Rendite und der damit verbundene Performance-Schub für das Portfolio des Investors. Zudem passt das Objekt ideal in die gewerbliche Gesamtstruktur des Portfolios und bietet darüber hinaus dank der Grundstücksgröße weitere Wertschöpfungspotentiale durch Erweiterungsbauten“, erläutert Christoph Hinz, Investmentexperte von Aengevelt Berlin, der den Erwerber betreut hat, und ergänzt: „Der Abschluss bestätigt außerdem die anhaltende Bereitschaft nationaler und internationaler Investoren, ihren Erwerbsradius angesichts der geringen Rendite-Performance und mangelnden Objekt-Verfügbarkeit in den Big Seven weiterhin auch auf Groß- und Mittelstädte auszudehnen.“