Institutionelle Wohninvestments in Österreich auf Rekordkurs

Wohnen ist die zweitstärkste Assetklasse bei Investments in Österreich der letzten Monate. Seit Anfang 2018 wurden rund 1,4 Milliarden Euro in Wohnimmobilien investiert, ca. 69% davon von ausländischen Investoren.

.

„Das Interesse der ausländischen Investoren an Wohnimmobilien in Österreich ist konstant hoch. 2018 waren diese für rund 68% der Investments in dieser Assetklasse verantwortlich, 2019 für ca. 70%“, so Georg Fichtinger, Head of Investment Properties bei CBRE Österreich. Die letzte prominente und erste Luxus Highrise Block Transaktion war jene des zweiten Turms von Wohnen am Schweizer Garten bzw. Parkappartements am Belvedere, den die Signa an den amerikanischen Investor Tishman Speyer – beraten von CBRE – verkaufte [Tishman Speyer kauft Wohnturm des Signa Projekts am Schweizergarten in Wien].



Seit Anfang 2018 gab es in Österreich bzw. Wien vier Transaktionen mit einem Volumen von jeweils über 100 Millionen Euro. „Wir sehen hier noch Potenzial und vor allem Interesse der ausländischen Investoren, die ihre Portfolios diversifizieren wollen und auf der Suche nach attraktiven Wohnimmobilien sind“, so Fichtinger, der aufgrund der hohen Nachfrage prognostiziert, dass 2019 ein Rekordjahr für institutionelle Wohninvestments werden könnte.



Im ersten Quartal 2019 lag der Anteil von Wohnimmobilien zwar noch bei 9% und somit an der dritten Stelle der beliebtesten Assetklassen, dies könnte sich aber rasch drehen und Wohnimmobilien die großen Gewinner werden. Internationale institutionelle Investoren wie z.B. Union Investment oder Art-Invest haben bereits 2018 50 bzw. 200 Millionen Euro in Wohnimmobilien investiert, um ihre bis dahin auf Büroimmobilien spezialisierten Portfolios zu diversifizieren.



„Insgesamt ist der österreichische Investmentmarkt zurzeit sehr spannend, innerhalb dessen der Wohninvestmentmarkt besonders hervorzuheben ist.“, so Fichtinger.