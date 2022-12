Die Inspiration Group hat Mietverträge über 4.700 m² Büro, Einzelhandels- und Atelierfläche im GODU in Berlin-Tempelhof an verschiedene Nutzer neu abgeschlossen beziehungsweise verlängert. Das Objekt in der Gottlieb-Dunkel-Straße 43-44 hat eine Gesamtmietfläche von rund 10.400 m² und ist seit 2018 Bestandteil des Immobilienportfolios des Unternehmens.

Fotos: Inspiration Group



