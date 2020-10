Inspiration verkauft Berliner Portfolio für 50 Mio.

Die Inspiration Group hat ein Portfolio von Wohn- und Geschäftshäusern in Berlin-Charlottenburg für 50 Mio. Euro an verschiedene private Investoren veräußert.

.

Das Portfolio besteht aus vier Immobilien mit zusammen 87 Wohn- und 18 Gewerbeeinheiten. Die Gesamtmietfläche beträgt rund 11.100 m². Davon entfallen rund 9.500 m² auf Wohn- und circa 1.600 m² auf Einzelhandels-, Büro- und Gastronomieflächen.



Die Inspiration Group hatte die Objekte im Jahr 2017 erworben und durch aktives Asset Management aufgewertet. So wurden beispielsweise Hoferneuerungen durchgeführt, umfangreiche Renovierungsarbeiten vorgenommen und die Elektroinstallation in den Immobilien erneuert.



„Der Berliner Wohnimmobilienmarkt ist nach wie vor für Investoren attraktiv. Daher haben wir uns entschieden, die Marktsituation für einen erfolgreichen Exit zu nutzen. Nichtsdestotrotz werden wir auch in Zukunft Wohnimmobilien in Berlin und ganz Deutschland erwerben und durch unser Immobilien-Know-how, kombiniert mit einem proaktiven Asset-Management-Ansatz, verdeckte Potentiale heben“, kommentiert Goor Rosenberg, CEO der Inspiration Group.



Der Verkauf von 50 Wohnungen wurde dabei von der YS Real Estate GmbH als Vertriebspartner begleitet. Zwei Häuser wurde komplett und direkt von der Inspiration Group verkauft.