Inspiration Group vermietet 3.800 m² Fläche in Berlin-Tempelhof

Die Inspiration Group hat 3.800 m² Büro- und Atelierfläche im Godu in Berlin-Tempelhof vermietet. Das Objekt in der Gottlieb-Dunkel-Straße 43-44 hat eine Gesamtmietfläche von rund 10.400 m² und ist seit 2018 Bestandteil des Immobilienportfolios der Inspiration Group.

