Insolvenzverfahren: Polares REAM verkündet das Aus

Da die Sanierung, der Umbau sowie die Investorensuche für die Polares Real Estate Asset Management GmbH im Rahmen des Ende Oktober 2016 beantragten Schutzschirmverfahrens gescheitert sind, hat die Geschäftsführung des Asset Managers jetzt das Aus besiegelt: Polares wird zum 31. Mai 2017 ihre Geschäftstätigkeit beenden. Dies teilte das Unternehmen heute mit. Alle Mandate werden bis dahin wie gewohnt betreut und anschließend an die Kunden zurückgegeben.

Laut Polares ist das Unternehmen Opfer der Marktlage geworden. Die betreuten und in der Regel vollvermieteten Top-Immobilien seien zu begehrten Objekten am Markt geworden, sodass sich in kurzer Zeit sehr viele Auftraggeber zum Verkauf entschlossen haben – was für Polares einen erheblichen Verlust von Mandaten bedeutete, da viele Käufer die Immobilien in Selbstverwaltung nahmen. Dieser Verlust war auch durch die spätere Verschlankung von rund 90 auf 20 Mitarbeiter nicht mehr auszugleichen. Vor der drohenden Zahlungsunfähigkeit hatten Michael Amann und Oliver Wilhelm deshalb ein Schutzschirmverfahren zur Sanierung des Unternehmens beantragt, was das Frankfurter Insolvenzgericht auch genehmigte. Die guten Sanierungschancen wurden laut Polares jedoch durch eine abwartende Haltung potenzieller Mandanten und Investoren erschwert, nachdem die Insolvenz veröffentlicht worden war. Eine zukunftsgerichtete Fortführung des Geschäfts durch die Polares GmbH war so nicht mehr möglich. Deshalb habe man sich nun entschlossen, diesen Weg zu gehen, so die Geschäftsführung, die für das Ende des Insolvenzverfahrens mit der Auszahlung einer guten Quote für die Gläubiger rechnet. Für die nun noch rund 15 verbliebenen Mitarbeiter wurden „verträgliche und einvernehmliche Lösungen“ gefunden.