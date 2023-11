Insolvenzverfahren gegen Paulus Wohnbau erÃ¶ffnet

Das zuständige Amtsgericht Ludwigsburg hat am 1. November 2023 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Paulus Wohnbau GmbH eröffnet. Zum Insolvenzverwalter des Bauträgers wurde Rechtsanwalt Dr. Holger Leichtle von der Kanzlei Görg bestellt

.

„Nach der Anordnung des Regelverfahrens am 19. September 2023 haben wir eine umfangreiche Analyse der im Bau befindlichen Projekte vorgenommen und Gespräche mit beteiligten Banken geführt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass einige der Bauprojekte im Insolvenzverfahren fertiggestellt werden können“, so Dr. Holger Leichtle. Die Abstimmungen mit den Banken zu einer entsprechenden Fortführungsvereinbarung dauern aktuell noch an, sodass eine abschließende Aussage derzeit noch nicht getroffen werden kann. Parallel dazu ist der Insolvenzberater mit den betroffenen Eigentümern und den beteiligten Handwerkern im Austausch.



Paulus Wohnbau projektiert hochwertige Eigentumswohnungen und Seniorenwohnanlagen auf Baulückengrundstücken in Orts- und Stadtkernen im Großraum Stuttgart und Heilbronn. Die Bauvorhaben zeichnen sich durch ihre durchdachte Architektur, hervorragende Lage und hohe Bauqualität aus. Der Bauträger hatte zunächst versucht, sich durch ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung zu sanieren. Da dies nicht zum Erfolg geführt hat, ordnete das Amtsgericht Ludwigsburg am 19. September 2023 das vorläufige Insolvenzverfahren an.