Insolvenz: Krisenstimmung auf dem Ehninger IBM-Campus

Die explodierenden Bau- und Finanzierungskosten des Leuchtturmprojekts sind nicht mehr aufzufangen: Development Partner hat jetzt auch für die Projektentwicklung Technologiecampus Großraum Stuttgart GmbH einen Insolvenzantrag gestellt. Die Gesellschaft setzt den Neubau „IBM-Campus“ in Ehningen bei Stuttgart um.

.

Wie das Unternehmen mitteilt, sind die Baukosten für das Projekt in den vergangenen Monaten um rund 15% gestiegen und die Finanzierungskosten haben sich sogar nahezu verdoppelt. Der so entstandene Nachfinanzierungsbedarf konnte – trotz der intensiven wie konstruktiven Gespräche mit der Finanzierungsseite – noch nicht abschließend realisiert werden, wodurch Development Partner Insolvenzantrag für die Projektgesellschaft gestellt hat.



„Wir glauben nach wie vor fest an eine Übereinkunft mit der Finanzierungsseite und nehmen auch bei dieser das Interesse wahr, das Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Für uns kann ich klar sagen: Development Partner hält an dem Vorhaben fest.“ sagt Michael Koschier, Geschäftsführer von Development Partner.



Das Amtsgericht Düsseldorf hat dem Insolvenzantrag der Projektentwicklung Technologiecampus Großraum Stuttgart GmbH heute, am 25. August 2023 stattgegeben und den Rechtsanwalt Georg F. Kreplin von der Kanzlei KKN Rechtsanwälte zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Er begleitet auch die Restrukturierung der Development-Gruppe als vorläufiger Sachwalter.



Der Düsseldorfer Projektentwickler hatte weitreichende Restrukturierungsmaßnahmen in die Wege geleitet und führt seit dem 4. August 2023 ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durch. Ursächlich war, dass aufgrund der langen wie auch andauernden kritischen Marktentwicklung die Liquiditätsreserven aufgebraucht waren. Starke Baukostensteigerungen, die hohen Zinsen und die enorme Zurückhaltung von Finanzierern bei der Vergabe von Darlehen machten in Kombination mit den gesunkenen Bewertungen von Objekten und der nahezu in allen Projektbereichen zum Erliegen gekommen Nachfrage bei potenziellen Käufern diesen Schritt notwendig.