Die zur Inselkammer Firmengruppe gehörende Inka Karlsplatz GmbH & Co. KG (INKA) kauft mit der Projektgesellschaft jetzt den Neubau auf dem Grundstück des ehemaligen Hotels Königshof am Stachus, in das nach Fertigstellung ein Marriott einziehen wird.

Fotos: NSA – Nieto Sobejano Arquitectos



[…]