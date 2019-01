InProReal vermittelt 13.200 m²-Grundstück in Altheim-Essenbach

InProReal vermittelte in der Nähe von Landshut einen neuen Mietvertragsabschluss über ein knapp 13.200 m² großes Gewerbegrundstück. Der Vertrag wurde zwischen dem Eigentümer Medacat Besitz GmbH und dem Unternehmen Mailhammer-Högl abgeschlossen. „Medacat wollte die Vermarktung der Immobilie einem Spezialisten übergeben. Ich freue mich umso mehr, dass InProReal innerhalb von wenigen Wochen einen passenden Mieter präsentieren konnte“, erklärt Samuel Recca, Geschäftsführer von InProReal. Auch von Seiten des Eigentümers gab es ein positives Echo: „Wir freuen uns über den Abschluss des neuen Mietvertrages mit dem Unternehmen Mailhammer-Högl. InProReal hat uns bei der Gestaltung des Vertrages professionell unterstützt und mit Lösungen für alle aufgetretenen Fragen bis zum Abschluss begleitet“, kommentiert Ralph Schmitt, Geschäftsführer von Medacat.

.

Mit der Lager- und Produktionshalle will der Verpackungsmittelhersteller Mailhammer-Högl expandieren. „Zusammen mit dem neuen Grundstück haben wir jetzt insgesamt vier Standorte. Von der Lage her passt das neue Objekt ideal zu uns, denn zu unserem Hauptsitz sind es nur wenige Kilometer. Zudem war uns der richtige Mix aus Hallenfläche und Außenbereich wichtig, um unseren Warenfluss optimal abbilden zu können“, erläutert Eva Maria Mailhammer-Högl, Geschäftsführerin von Mailhammer-Högl. Die Lager- und Produktionshalle befindet sich in der Lanshuter Straße 48 in Altheim-Essenbach mit einer ausgezeichneten Verkehrsanbindung an die A92 München/Deggendorf und an die B15 nach Regensburg.