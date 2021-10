Das Angebot an größeren Flächen in der Metropolregion München ist sehr begrenzt und schwer umkämpft. Daher freut sich Samuel Recca, Geschäftsführer und Inhaber von InProReal sehr über den neuen Vermietungserfolg. Das Maklerhaus vermittelte in der Schleißheimer Straße 102 in Garching 4.000 m² Hallenfläche und 500 m² Büro. Eigentümer der vermittelten…

[…]