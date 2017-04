InProReal: Neues Beratungsunternehmen im Bereich Industrie

Julius Bickel und Samuel Recca

Die Immobilienexperten Julius Bickel und Samuel Recca haben zum 1. April 2017 unter der Firmierung InProReal ein Dienstleistungsunternehmen für die Vermittlung von Industrieobjekten gegründet,, das seinen Fokus auf den Großraum München legt. Das neue Beratungsunternehmen bietet die gesamte Wertschöpfungskette an. Diese umfasst den Erwerb von Grundstücken und Bestandsimmobilien sowie deren Entwicklung. Darüber hinaus wird auch die Vermarktung sowie die Veräußerung des daraus resultierenden Investmentprodukts übernommen.

„Für Firmen aus Handel, Industrie und Logistik wird es angesichts eines verknappten Flächenangebots zunehmend zu einer Herausforderung, auf ihren Bedarf hin zugeschnittene Objekte zu finden oder zu entwickeln. Bei InProReal nehmen wir uns dieser Situation an. Mit unserer langjährigen Erfahrung in diesem speziellen Immobiliensegment können wir unseren Kunden einen elementaren Mehrwert liefern und sie in enger Zusammenarbeit bis zum erfolgreichen Abschluss unterstützen", sagt Julius Bickel, einer der beiden Gründer von InProReal.



Julius Bickel und Samuel Recca haben jeweils über 10 Jahre Erfahrung im Bereich der gewerblichen Immobilienvermittlung. Sie verfügen über ein überregionales Netzwerk und einen branchenübergreifenden Track-Record. Vor der Gründung war Bickel bei Realogis und Samuel Recca bei Colliers International tätig.