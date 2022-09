Gleich zwei Deals gelangen InProReal vor Kurzem. In Niederaichbach in der Nähe von Landshut bezieht noch in diesem Jahr die Duvenbeck Unternehmensgruppe eine Logistikhalle mit Büro mit rund 6.000 m². Das Objekt steht auf einer Grundstücksfläche von ca. 13.000 m² und soll für den Güterumschlag genutzt werden. Eigentümer des Objekts

[…]