Inpera startet offene Finanzierungsrunde

Inpera startet ab sofort eine öffentliche Finanzierungsrunde. Nach dem Markteintritt mit der Cloud-Lösung für die Beschaffung am Bau stehen die Zeichen für das Unternehmen nun auf Wachstum. Um die Marktdurchdringung weiter zu forcieren und um die digitale Lösung für den Einkauf am Bau auf das nächste Level zu heben, braucht es frisches Geld.

“Wir blicken auf ein durchweg erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Zahlreiche Meilensteine konnten erreicht, Branchenführer überzeugt werden. Diesen Schwung wollen wir nutzen. Statt mit angezogener Handbremse zu fahren, wollen wir richtig Gas geben”, sagt Richard Liehmann, der CEO von Inpera. “Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die jetzt anstehende Finanzierungsrunde nicht - wie in der Startup-Szene typisch - in Hinterzimmern zu verhandeln, sondern ganz offen zu kommunizieren und dabei gezielt auch Geldgeber zu erreichen, die zu unserer Branchenlösung passen aber bisher vielleicht nicht in dieser Form in Erscheinung getreten sind.”