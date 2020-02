INP investiert rund 44 Mio. Euro in vier neue Pflegeeinrichtungen

Die INP-Gruppe hat durch den Erwerb von vier Pflegeeinrichtungen und Pflegewohnanlagen in Nordrhein-Wsetfalen, Brandenburg, Sachsen und Rheinland-Pfalz das Immobilienportfolio ihrer offenen Spezial-AIFs „INP Deutsche Pflege Invest“ und des Folgefonds „INP Deutsche Pflege Invest II“ in den vergangenen sechs Monaten weiter ausgebaut. Das Gesamtinvestitionsvolumen der jüngsten Transaktionen des Fondsinitiators und Asset Managers im Bereich der Sozialimmobilien umfasst rund 44 Mio. Euro.

.