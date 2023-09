INP ergänzt Fondsportfolio um Seniorenzentrum

Die INP-Gruppe hat das Portfolio des offenen Spezial-AIF INP Deutsche Pflege Invest III um eine weitere stationäre Pflegeeinrichtung in Nordrhein-Westfalen ergänzt.

.

Neu erworbenes Fondsobjekt ist das Seniorenzentrum Kahrstege in der Stadt Haltern am See. Die Bestandsimmobilie in der Sundernstraße 41 mit Baujahr 2002 ist eine vollstationäre Pflegeeinrichtung und bietet 81 Pflegeplätze, unterteilt in 63 Einzel- und neun Doppelzimmer. Die Betreibergesellschaft gehört zur Betreibergruppe Auvictum Holding GmbH. Die vereinbarte Pachtlaufzeit beträgt 25 Jahre zzgl. Verlängerungsoption. Der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten der Immobilie an den INP Deutsche Pflege Invest III ist am 1. August 2023 erfolgt.



„Die Akteure am Pflegemarkt, ganz besonders die Betreiber von Pflegeimmobilien, sind durch die jüngsten Entwicklungen an den Finanz- und Immobilienmärkten, vor allem aber durch die enorm gestiegenen Preissteigerungen, vor besondere Herausforderungen gestellt. Umso wichtiger ist es, in schwierigen Zeiten den Blick nach vorne zu richten, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und diese umzusetzen. Der Markt für Pflege- und Gesundheitsimmobilien ist und bleibt ein demographisch bedingter Wachstumsmarkt, der für Anleger hochinteressant ist. Das Portfolio des “INP Deutsche Pflege Invest III„ konnten wir weiter ausbauen, und der Fonds ist schon jetzt hinsichtlich der Standorte, der Betreiber und der einzelnen Nutzungsarten der Fondsobjekte breit diversifiziert“, erklärt Matthias Bruns, Vorstandsmitglied der INP Holding AG und Leiter Vertrieb institutionelle Fonds.



Das Investitionsvolumen der bislang kaufvertraglich angebundenen bzw. bereits übergegangenen 19 Immobilien des „INP Deutsche Pflege Invest III“ beträgt insgesamt rund 330 Mio. Euro. Weitere Investitionsobjekte sind bereits vertraglich angebunden bzw. befinden sich im Due Diligence Prozess.