Inovalis und TFI EU Property Income Fund kaufen Arrows

Inovalis REIT und TFI EU Property Income haben kurz vor Jahresende das Bürogebäude „Arrows" in Neu-Isenburg erworben.

.

Das DGNB Gold zertifizierte Gebäude verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 12.500 m². Hauptmieter des langfristig vermieteten Multi-Tenant-Gebäudes ist der amerikanische Elektro-Komponenten Hersteller Arrow Electronics. Das 2013 errichtete Objekt befindet sich in der Frankfurter Straße 211 / Du-Pont-Straße und profitiert in dieser Lage von der zukünftigen S-Bahn-Anbindung über die Regionaltangente West und die angrenzende Entwicklung „Stadtquartier Süd". Das Gebäude verfügt über insgesamt 330 Stellplätzen in der Tiefgarage und durch das angeschlossene Parkhaus auch über einen sehr guten Parkschlüssel.



Die Käufer wurden im Rahmen der Transaktion von Advenis Investment Advisors begleitet, der Verkäufer exklusiv von Cushman & Wakefield.