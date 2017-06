Innside by Meliá Hamburg Hafen eröffnet am 12. Juli

Am 12. Juli wird die spanische Hotelgruppe Meliá Hotels International am Högerdamm 30 nahe der Hafencity mit dem Innside by Meliá Hamburg Hafen ein Vier-Sterne-Hotel und ihr erstes Haus in der norddeutschen Metropole eröffnen. Das neue Domizil bietet auf sechs Etagen 207 Zimmer und Suiten sowie 230 m² Konferenzfläche. Die Immobilie befindet sich im Eigentum der W.P. Carey-Unternehmensgruppe, mit der in 2015 ein 25 Jahre Pachtvertrag unterschrieben worden ist. Die außergewöhnliche Lage und der eigene Bootsanleger am Mittelkanal, die gute Verkehrsanbindung und die Fußnähe zu Zentrum und historischer Speicherstadt machen das neue Hotel in dem sich rasant zu einem neuen Wohn- und Geschäftsviertel entwickelnden Hammerbrook gleichermaßen interessant für Geschäftsreisende und Städtetouristen.

Hamburg ist lang ersehnter Wunschstandort

Mit dem Innside Hamburg Hafen unterstreicht die mallorquinische Hotelkette einmal mehr ihr Engagement in Deutschland, dem nach Spanien zweitgrößten europäischen Markt der Meliá Hotels International (MHI) Gruppe, wo sie ab Juli mit 27 Häusern, darunter 14 Innside Hotels, vertreten sein wird. Kai Lamlé freut sich über den Neuzugang in der Hansestadt: „Wir haben lange nach einem geeigneten Standort in Hamburg gesucht und sehen hier noch viel Marktpotenzial – auch für andere Marken unseres Unternehmens.“ Die ursprünglich in Deutschland entwickelte und seit 2007 zu Meliá Hotels International zählende Marke Innside by Meliá ist eine der erfolgreichsten und global am stärksten expandierenden Stadthotel-Marken von Meliá. Weltweit gehen bis 2019 rund 20 neue Innside an den Start. Der jüngste internationale Neuzugang steht in Manhattan.