Innovation braucht Raum zur Entfaltung. Essen bietet diese Räume und realisiert in zentraler Lage qualitativ hochwertige Innovationsquartiere. Aber was zeichnet sie aus, wo liegen die Herausforderungen und warum sind Innovationsquartiere so wichtig für Essen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen lieferte die Veranstaltung „Innovation meets Real Estate“ der EWG

Fotos: Claudia Anders, EWG



[…]