Die Hansainvest Real Assets GmbH hat am Konrad-Adenauer-Ufer 5-9 in Köln knapp 1.200 m² an die Innovas GmbH vermietet. Der langfristige Mietvertrag mit dem Beratungs- und IT-Lösungshaus beginnt zum 1. September 2017. Das Bürogebäude verfügt über eine ausgezeichnete Lage direkt am Rhein und überzeugt mit seiner zentralen Lage. Der Hauptbahnhof mit seiner Anbindung an den ÖPNV und den überregionalen Zugverkehr ist binnen 5 Minuten fußläufig erreichbar.

