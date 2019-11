Innenministerium hält Berliner Mietendeckel für verfassungswidrig

Die Pläne Berlins, die Mieten auf dem Stand von 2013 einzufrieren, geraten immer stärker unter Druck. Laut des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat überschreite das Land mit diesem Vorgehen nicht nur seine Kompetenz, sondern verstoße damit auch mehrfach gegen das Grundgesetz.

.

Dies geht aus einer E-Mail vom 31. Oktober hervor, die das Innenministerium an den Berliner CDU-Bundestagsabgeordneten Kai Wegner verschickte und der Berliner Morgenpost vorliegt. Das Land Berlin sei des Parlamentarischen Staatssekretärs Marco Wanderwitz „kompetenzrechtlich gehindert“ Gesetze zu erlassen, die Vorschriften zur Mietenbegrenzung enthalten. Der Bund habe dieses Thema mit der Mietpreisbremse und anderen Vorgaben „umfassend und abschließend geregelt“. Außerdem halte das Innenministerium gleich verschiedene Punkte des geplanten Gesetzes für verfassungswidrig, da der Gesetzentwurf in die Eigentums- und Vertragsfreiheit der Wohnungseigentümer eingreift.



Für CDU-Politiker Wegner führt das geplante Gesetz ins Chaos. Denn stellt sich Monate später heraus, dass es tatsächlich verfassungswidrig ist, kämen auf die Mieter hohe Nachzahlungen zu. Des Weiteren bleibt der dringend benötigte Neubau aus, was den Druck auf die Mieten weiter steigen läßt. Große Player am Markt hatten bereits angekündigt ihre Investitionen in der Hauptstadt auf den Prüfstand zu stellen bzw. komplett zurückzustellen. Allein die Deutsche Wohnen überprüft aktuell [wir berichteten] Investitionen in Höhe von fast 1 Mrd. Euro.



Für CDU-Politiker Wegner ist die Politik von Rot-Rot-Grün „desaströs“. Mit dem Gerede von Mietendeckel und Enteignungen drohe die Linkskoalition den Berliner Wohnungsmarkt in Trümmer zu legen, so der CDU-Politiker. Schon jetzt fliehen Investoren aus der Stadt. Die sinkenden Baugenehmigungen seien ein Alarmsignal. Die Zahl der genehmigten Wohnungen im Land Berlin ist von Januar bis September 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,7 Prozent gesunken. „Die nicht genehmigte Wohnung von heute ist der fehlende Neubau von morgen“, so Wegner. „Die Linkskoalition ist in ihrer Ideologie gefangen und macht das Gegenteil von dem, was eigentlich nötig wäre: Baubremsen lösen und gemeinsam mit allen Partner schnell viel zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum schaffen.“



Nach Auffassung des Zentralen Immobilien Ausschusses ZIA muss der Bundestag jetzt erst recht eine Normenkontrolle beim Bundesverfassungsgericht einreichen. „Wir können nicht erst nach Jahren feststellen, dass die meisten Berliner Mietverhältnisse neu bewertet werden müssen. Dies ist ein Bärendienst für die Mieter – es gilt großen Schaden von Berlin abzuwenden. Dabei ist ganz besonders der Bundestag gefragt, denn die Berliner Landesregierung will gegen die grundgesetzlich festgeschriebene Gesetzgebungskompetenz verstoßen“, so ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner.



Der IVD fordert parallel die Koalition von einer Abkehr der Klientelpolitik auf, da auch ein SPD-internes Gutachten vor wenigen Wochen Bedenken zur Verfassungsmäßigkeit aufzeigte. „Es ist mehr als deutlich: der Mietendeckel ist verfassungsmäßig nicht haltbar. Die Berliner Landesregierung wäre gut beraten, die Justiz nicht aus populistischen und durchschaubar wahltaktischen Gründen mit einem Verfahren zu belasten“, kommentiert Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverbandes IVD. “ „Es wird vergessen, dass Politik und Regierung immer auch einen Gesellschaftsauftrag haben: nämlich Menschen zu einen. Die Mietenpolitik der Berliner Landesregierung hat dagegen zu einer zunehmenden Spaltung geführt. Das ist verantwortungslos. Die zunehmende verbale und auch physische Gewalt und Gewaltbereitschaft ist Gift für das friedliche Miteinander. Sofern der Senat nicht den Kurs wechselt, wird er sich die Frage gefallen lassen müssen, ob er Politik für alle in dieser Stadt macht oder nur für eine Klientel."