Innenausstatter Vartan.Rocks vergrößert sich in Bahrenfeld

Vartan.Rocks liefert Ausführungsarbeit, die kein Wenn und Aber kennt. Das Team setzt beispielweise den Innenausbau von Gastronomie, Läden und Vans um und ist in den letzten Monaten so schnell gewachsen, dass mehr Platz benötigt wurde. Seinen neuen Standort hat das 2020 gegründete Hamburger Start-up in der Boschstraße 1 in Bahrenfeld über Grossmann & Berger, Mitglied von German Property Partners (GPP), gefunden. Hierbei handelt es sich um eine repräsentative Halle mit angrenzendem Büro-Trakt. Die vermietbare Fläche umfasst rund 2.705 m².

.

Die Halle bietet rund 1.793 m² Lagerfläche. Belichtet wird sie über großformatige Fenster und Lichtbänder in der Decke. Die Fläche ist unterteilt in Maschinenpark und Arbeitsbänke, wo das Team seine Projekte umsetzt. An- und Auslieferungen in und aus der Halle können über eine Rampe im Innenhof erfolgen. Das Bürogebäude mit drei Etagen umfasst rund 912 m² Bürofläche, die loftähnlich mit Säulen, Sprossenfenstern und Stäbchenparkett ausgestattet sind. Vermieter des Gewerbe-Objekts, dessen Grundstück rund 2.882 m² groß ist und 25 Pkw-Stellplätzen Platz bietet, < /span>ist die TJK Grundstücksgesellschaft.