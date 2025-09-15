Ingolstadt: Telekom zieht in ehemaligen Foot Locker-Store

Tilli City Immobilien hat einen zuvor durch Foot Locker genutzten Store an der Ludwigstraße 11 in Ingolstadt an die Telekom vermittelt. Die Telekom sicherte sich den Shop für eine Verlegung innerhalb der Ingolstädter Innenstadt. Das größte deutsche Telekommunikationsunternehmen verbessert sich von der bislang betriebenen B-Lage in dem Geschäftshaus Am Stein 5 in das beste Stück der 1a-Lage in Ingolstadt und plant die Eröffnung des neuen Shops im Frühjahr/Sommer 2026. Vermieter der Geschäftsfläche ist eine Privatperson.

Elisabeth Michalowski und Tina Maren Below, geschäftsführende Gesellschafterinnen von Tilli City Immobilien, freuen sich über die erfolgreiche Verlegung des Telekommunikationsriesen. „Viele etablierte Mieter wie die Telekom nutzen die gegenwärtige Marktlage mit etwas gesunkenen Mieten für den Wechsel in eine bessere Geschäftslage,“ sage die beiden Retail-Expertinnen. Eben dies belebe derzeit auch die Vermietungsfrequenz in den deutschen Innenstädten, die nach Corona und dem Krieg in der Ukraine spürbar nachgelassen hatte.