Ingo Lindner folgt auf Thomas Frank bei Fay Projects

Fay Projects ernennt Ingo Lindner zum neuen Geschäftsführer für den Bereich Technik. Der 54-Jährige tritt in die Fußstapfen von Thomas Frank, der das Unternehmen nach mehr als zehnjähriger Tätigkeit [wir berichteten] aus persönlichen Gründen und auf eigenen Wunsch im Juni kommenden Jahres verlassen wird.

Frank war unter anderem für die erfolgreiche technische Abwicklung der Projekte „Waidmarkt“ Köln, „Europe Plaza“ Stuttgart, „Haus Postplatz“ Dresden und „Johannis-Quartier“ Chemnitz verantwortlich.



„Mit Ingo Lindner haben wir eine Persönlichkeit gefunden, der die teils komplexen Aufgabenstellungen übernehmen und mit dem wir unsere Projekte in Leipzig und Berlin ohne Zeitverlust fortsetzen können“, sagt Prof. Andreas-Norbert Fay, Vorsitzender des Beirates von Fay Projects.



Lindner verfügt über 27 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Baubetreuung, Projektsteuerung und Projektentwicklung von Neubau- und Sanierungsvorhaben. Der bauvorlageberechtigte Architekt begann seine berufliche Karriere 1994 bei Hochtief, bevor er 2001 in den Bereich der Projektsteuerung und Projektentwicklung wechselte. Zuletzt verantwortete er als technischer Geschäftsführer der Zielconcept Group die Projektentwicklung von Neubauvorhaben in Berlin. Zu seinen Referenzen zählen unter anderem der Neubau des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin, das Neckarforum in Esslingen, die philippinische Botschaft in Berlin sowie der Neubau und die Sanierung von über 2.000 Wohnungen.